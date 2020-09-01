US Open. Пиронкова вернулась на корт спустя три года, Мугуруса и Мертенс вышли во второй круг

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На Открытом чемпионате США продолжаются матчи первого круга



US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000

Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)

Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Чжан Шуай (Китай, 25) 4:6, 6:3, 6:2

Цветана Пиронкова (Болгария, SR) – Людмила Самсонова (Россия) 6:2, 6:3

Гарбинье Мугуруса (Испания, 10) – Нао Хибино (Япония) 6:4, 6:4

Катрина Скотт (США, WC) – Наталья Вихлянцева (Россия) 7:6(3), 6:2

Аманда Анисимова (США, 22) – Виктория Томова (Болгария) 7:5, 7:5

Маргарита Гаспарян (Россия) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) 6:3, 6:7(0), 6:0

Сорана Кырстя (Румыния) – Кристина Макхэйл (США) 6:4, 7:5

Йоханна Конта (Великобритания, 9) – Хизер Уотсон (Великобритания) 7:6(7), 6:1

Элизе Мертенс (Бельгия, 16) – Лаура Зигемунд (Германия) 6:2, 6:2

Исалин Бонавентюр впервые выступает в основной сетке US Open (предыдущие пять лет она проигрывала в квалификации) и одержала четвёртую в карьере победу над соперницей из Топ-40.

Цветана Пиронкова успешно провела свой первый матч с лета 2017 года, когда выступала на Уимблдоне. В марте 2018 года болгарка родила первенца, а в марте этого года заявила о планах вернуться в теннис. Дальше Пиронкова впервые сыграет против Гарбинье Мугурусы, которая в третий раз победила Нао Хибино. Для испанки это был первый матч с февраля.

Катрина Скотт, занимающая 637-е место в рейтинге WTA, выиграла свой дебютный матч в основной сетке турнира Большого Шлема. 16-летняя американка впервые обыграла представительницу Топ-150.

Аманда Анисимова одержала первую победу в основной сетке домашнего “Шлема”. В последний раз американка играла на US Open в 2018 году, когда проиграла в первом круге. Дальше Анисимова встретится со своей соотечественницей Катриной Скотт.







Фото: USTA.