Вторник, 1 сентября, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисUS Open. Севастова станет соперницей Костюк во втором круге
Теннис

US Open. Севастова станет соперницей Костюк во втором круге

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Сегодня, 01:59

US Open. Бондаренко праздновала первую победу в основе с 2016 года

Сегодня, 00:44

US Open. Козлова во второй раз в карьере выиграла свой стартовый матч в Нью-Йорке

Вчера, 23:26

US Open. Костюк за час побеждает Касаткину в стартовом матче

Вчера, 21:46

US Open. Леся Цуренко снялась с соревнований

Анастасия Севастова пятый год подряд стартует с победы на турнире в США

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000
Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Читайте также:  Элина Свитолина: "Сыграть со старым другом на Большом Шлеме - это здорово"

Первый круг
Анастасия Севастова (Латвия, 31) – Кори Гауфф (США) 6:3, 5:7, 6:4

Латвийской теннисистке понадобилось чуть больше двух часов для победы над юной американкой. Во втором сете Севастова вела со счётом 4:2, однако не сумела воспользоваться преимуществом.

По ходу матча латвийка реализовала 7 из 13 брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче. Во втором круге Анастасия сыграет против Марты Костюк, которая в своём стартовом матче победила Дарью Касаткину. Ранее Севастова и Костюк не играли друг против друга.

Читайте также:  Индиан-Уэллс. Свитолина будет бороться за место в финале

US Open. Севастова станет соперницей Костюк во втором круге
 

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 + 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Прямая трансляция: Даяна Ястремская – Астра Шарма. US Open. Первый круг

Прямая трансляция: Марта Костюк – Дарья Касаткина. US Open. Первый круг

Прямая трансляция: Ангелина Калинина – Каролина Плишкова. US Open. Первый круг

Острава. Стаховский одержал победу в своем стартовом матче

Прямая трансляция: Сергей Стаховский – Петер Полански. Острава. Первый круг

Закрыть