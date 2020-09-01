US Open. Севастова станет соперницей Костюк во втором круге

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Анастасия Севастова пятый год подряд стартует с победы на турнире в США
US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000
Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
Анастасия Севастова (Латвия, 31) – Кори Гауфф (США) 6:3, 5:7, 6:4
Латвийской теннисистке понадобилось чуть больше двух часов для победы над юной американкой. Во втором сете Севастова вела со счётом 4:2, однако не сумела воспользоваться преимуществом.
По ходу матча латвийка реализовала 7 из 13 брейк-поинтов и проиграла пять геймов на своей подаче. Во втором круге Анастасия сыграет против Марты Костюк, которая в своём стартовом матче победила Дарью Касаткину. Ранее Севастова и Костюк не играли друг против друга.