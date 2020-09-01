Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 1 сентября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей с участием украинских теннисистов
Монтемор-у-Нову, Португалия ($25,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:00 | Валерия Страхова/Магали Кемпен (Украина/Бельгия) – Свенья Охснер/Нина Штадлер (Швейцария)
19:30 | Марианна Закарлюк/Сандра Самир (Украина/Египет) – Франсишка Жорже/Андреа Присэкариу (Португалия/Румыния)
Новомосковск, Украина ($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
КОРТ №1
10:00 | —
Тимур Мухтарулин (Украина, WC) – Владимир Иванов (Эстония)
КОРТ №2
10:00 | Никита Маштаков (Украина, 7) – Бекхан Атлангериев (Россия)
Павел Шумейко (Украина) – Джоhдж Лоффхаген (Великобритания)
КОРТ №3
10:00 | Дмитрий Слепкань (Украина, WC) – Иван Гахов (Россия, 4)
КОРТ №4
10:00 | Эрик Ваншельбойм (Украина) – Алексей Хомич (Беларусь)
Юрий Джавакян (Украина) – Артём Смирнов (Украина)
Пары. Основная сетка. 1 круг
КОРТ №1
Георгий Кравченко/Олег Приходько (Украина) – Алексей Хомич/Ярослав Шило (Беларусь)
Михаил Муравьёв/Никита Рассолов (Украина) – Диего Фернандес Флорес/Джордж Лоффхаген (Чили/Великобритания)
КОРТ №2
Анатолий Петренко/Иван Сергеев (Украина) – Дмитрий Мазур/Дмитрий Слепкань (Украина, WC)
Марат Девятьяров/Владимир Иванов (Украина/Эстония, 3) – Алексей Крутых/Владимир Ужиловский (Украина)
КОРТ №3
Вадим Концеба/Владислав Манафов (Украина) – Богдан Бобров/Иван Гахов (Россия, 2)
Эрик Ваншельбойм/Войцех Марек (Украина/Польша) – Юрий Джавакян/Александр Овчаренко (Украина)
КОРТ №4
Илья Белобородько/Никита Маштаков (Украина) – Вячеслав Белинский/Илья Максимчук (Украина, WC)
Владислав Орлов/Денис Евсеев(Украина/Казахстан) – Константен Биттун Кузмин/Майкл Чжу (Франция/США)
Лиепая, Латвия (Grade 5; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
11:30 | Владимир Якубенко (Украина) – Эдас Бутвилас (Литва, 6)
12:00 | Виталий Беланов (Украина, Q) – Аиниус Сабаляускас (Литва, 5)
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:00 | Владимир Якубенко/Оливер Оякаар (Украина/Эстония, 4) – Доминикас Стонкус/Игор Вишневский (Литва)
15:00 | Виталий Беланов/Тарас Пахаренко (Украина) – Эдас Бутвилас/Юстас Траинаускас (Литва, 3)
Чаковец, Хорватия (U16; Category 2; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
13:00 | Андрей Порицкий (Украина, 5) – Марко Баницевич (Хорватия)
Суботица, Сербия (U14; Category 2; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 2 круг
10:00 | Глеб Секачёв (Украина) – Йован Матович (Сербия)
Пары. Основная сетка. 1/4 финала
13:30 | Глеб Секачёв/Матея Стефанович (Украина/Сербия) – Вук Крушчич/Марко Максимович (Сербия/Босния и Герцеговина, 1)
Клостерс, Швейцария (U14; Category 2; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1 круг
13:00 | Стефания Пушкар (Украина) – Анина Дуррер (Швейцария, WC) доиграть с 5:1
Пары. Основная сетка. 1 круг
15:30 | Стефания Пушкар/Сидни Штарк (Украина/Австрия, 4) – Йеханне Эрард/Шила Иберсакс (Швейцария)
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