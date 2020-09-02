US Open. Кенин продолжает победную серию на “Шлемах”

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София Кенин успешно стартовала на Открытом чемпионате США



US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000

Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)

Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

София Кенин (США, 2) – Янина Викмайер (Бельгия) 6:2, 6:2

Американская теннисистка сравняла счёт в противостояниях с бельгийкой: в 2018 году Кенин проиграла Викмайер в третьем круге турнира WTA 125k Series в Индиан-Уэллс. Тогда американка находилась на 105-й позиции в рейтинге, а представительница Бельгии занимала 115-е место.

Для четвёртой ракетки мира шестое подряд выступление в основной сетке US Open: последние три сезона Кенин доходит в Нью-Йорке до третьего круга, что является её лучшим результатом на домашнем “мэйджоре”. Напомним, что этой зимой 21-летняя американка выиграла титул на Australian Open.

Следующая соперница Кенин определится в матче между Верой Звонарёвой и Лейлой Фернандес.

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Фото: Getty Images.