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Теннис

US Open. Кенин продолжает победную серию на “Шлемах”

Евгений НикитюкНет комментариев
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София Кенин успешно стартовала на Открытом чемпионате США

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000
Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

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Первый круг
София Кенин (США, 2) – Янина Викмайер (Бельгия) 6:2, 6:2

Американская теннисистка сравняла счёт в противостояниях с бельгийкой: в 2018 году Кенин проиграла Викмайер в третьем круге турнира WTA 125k Series в Индиан-Уэллс. Тогда американка находилась на 105-й позиции в рейтинге, а представительница Бельгии занимала 115-е место.

Для четвёртой ракетки мира шестое подряд выступление в основной сетке US Open: последние три сезона Кенин доходит в Нью-Йорке до третьего круга, что является её лучшим результатом на домашнем “мэйджоре”. Напомним, что этой зимой 21-летняя американка выиграла титул на Australian Open.

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Следующая соперница Кенин определится в матче между Верой Звонарёвой и Лейлой Фернандес.

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US Open. Кенин продолжает победную серию на "Шлемах"
 

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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