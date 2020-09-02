US Open. Кенин продолжает победную серию на “Шлемах”

Новости
Вчера, 14:49
Леся Цуренко: "Локоть начал болеть еще в Киеве"
Вчера, 09:12
Украинские теннисистки установили рекорд на US Open после первого игрового дня
Вчера, 07:35
US Open. Завацкая выбывает после первого круга
Вчера, 07:19
US Open. Ястремская за два с половиной часа обыграла свою первую соперницу
София Кенин успешно стартовала на Открытом чемпионате США
US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000
Действующая чемпионка: Бьянка Андрееску (Канада)
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд
Первый круг
София Кенин (США, 2) – Янина Викмайер (Бельгия) 6:2, 6:2
Американская теннисистка сравняла счёт в противостояниях с бельгийкой: в 2018 году Кенин проиграла Викмайер в третьем круге турнира WTA 125k Series в Индиан-Уэллс. Тогда американка находилась на 105-й позиции в рейтинге, а представительница Бельгии занимала 115-е место.
Для четвёртой ракетки мира шестое подряд выступление в основной сетке US Open: последние три сезона Кенин доходит в Нью-Йорке до третьего круга, что является её лучшим результатом на домашнем “мэйджоре”. Напомним, что этой зимой 21-летняя американка выиграла титул на Australian Open.
Следующая соперница Кенин определится в матче между Верой Звонарёвой и Лейлой Фернандес.
> Цветана Пиронкова вернулась на корт спустя три года, Мугуруса и Мертенс вышли во второй круг
Фото: Getty Images.