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Теннис

US Open. Маррей потратил почти пять часов на победу в первом круге, Хачанов ушел от поражения в матче с Синнером

Евгений НикитюкНет комментариев
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На Открытом чемпионате США продолжаются матчи стартового раунда

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000
Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)
Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

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Первый круг
Э. Маррей (Великобритания) – Ё. Нисиока (Япония) 4-6 4-6 7-6(5) 7-6(4) 6-4
Д. Тим (Австрия, 2) – Х. Мунар (Испания) 7-6(6) 6-3 отказ
А. Рублев (Россия, 10) – Ж. Шарди (Франция) 6-4 6-4 6-3
К. Рууд (Норвегия, 30) – М. Макдональд (США) 4-6 4-6 6-4 6-3 6-2
А. Кузнецов (Россия) – С. Куэрри (США) 6-4 7-6(6) 6-2
К. Хачанов (Россия, 11) – Я. Синнер (Италия) 3-6 6-7(7) 6-2 6-0 7-6(4)
С. Нагаль (Индия) – Б. Клан (США) 6-1 6-3 3-6 6-1
Э. Руусувори (Финляндия) – А. Бедене (Словения) 6-3 3-6 6-1 4-6 6-1

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Энди Маррей за 4 часа 40 минут обыграл Ёсихито Нисиоку и впервые с Ролан Гаррос-2016 выиграл матч уступая 0-2 по сетам. В четвертом сете британец спас матчбол на своей подаче. Во втором круге соперником Маррея станет победитель матча между Феликсом Оже-Альяссимом и Тьягу Монтейро.

Сумит Нагаль принес Индии первую победу на Открытом чемпионате США за последние семь лет. Следующим соперником Нагаля стал второй сеяный Доминик Тим.

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Также семь лет не могли пройти первый круг на US Open представители Финляндии и сегодня это удалось дебютанту турнира Эмилю Руусувори. Во втором круге его ждет скандинавское дерби против Каспера Рууда из Норвегии.

US Open. Маррей потратил почти пять часов на победу в первом круге, Хачанов ушел от поражения в матче с Синнером
 

Источник: btu.org.ua
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