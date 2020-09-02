US Open. Маррей потратил почти пять часов на победу в первом круге, Хачанов ушел от поражения в матче с Синнером

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На Открытом чемпионате США продолжаются матчи стартового раунда



US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США • 31 августа – 13 сентября • хард • $21,656,000

Действующий чемпион: Рафаэль Надаль (Испания)

Сетки турнира: одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Э. Маррей (Великобритания) – Ё. Нисиока (Япония) 4-6 4-6 7-6(5) 7-6(4) 6-4

Д. Тим (Австрия, 2) – Х. Мунар (Испания) 7-6(6) 6-3 отказ

А. Рублев (Россия, 10) – Ж. Шарди (Франция) 6-4 6-4 6-3

К. Рууд (Норвегия, 30) – М. Макдональд (США) 4-6 4-6 6-4 6-3 6-2

А. Кузнецов (Россия) – С. Куэрри (США) 6-4 7-6(6) 6-2

К. Хачанов (Россия, 11) – Я. Синнер (Италия) 3-6 6-7(7) 6-2 6-0 7-6(4)

С. Нагаль (Индия) – Б. Клан (США) 6-1 6-3 3-6 6-1

Э. Руусувори (Финляндия) – А. Бедене (Словения) 6-3 3-6 6-1 4-6 6-1

Энди Маррей за 4 часа 40 минут обыграл Ёсихито Нисиоку и впервые с Ролан Гаррос-2016 выиграл матч уступая 0-2 по сетам. В четвертом сете британец спас матчбол на своей подаче. Во втором круге соперником Маррея станет победитель матча между Феликсом Оже-Альяссимом и Тьягу Монтейро.

Сумит Нагаль принес Индии первую победу на Открытом чемпионате США за последние семь лет. Следующим соперником Нагаля стал второй сеяный Доминик Тим.

Также семь лет не могли пройти первый круг на US Open представители Финляндии и сегодня это удалось дебютанту турнира Эмилю Руусувори. Во втором круге его ждет скандинавское дерби против Каспера Рууда из Норвегии.



