Свежие новости спорта

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Теннис

Видео дня: Джокович послал поцелуй зрителю в атрибутике Федерера

отСергей Сумской

Сен 29, 2020

Первая ракетка мира Новак Джокович неожиданно ответил одному из болельщиков на трибуне, который радовался его ошибке в первом круге «Ролан Гаррос» против Микаэля Имера (6:0, 6:2, 6:3).

В третьем сете при счете 3:3, на подаче Имера серб ударил в сетку, и на трибунах кто-то радостно крикнул. Джокович потом несколько секунд смотрел в сторону мужчины. Через время режиссер трансляции Eurosport показал, что кричащий человек был в кепке и футболке Роджера Федерера.

Джокович в итоге удалось выиграть тот гейм и потом послал мужчине воздушный поцелуй.

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