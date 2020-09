Свежие новости спорта

Первая ракетка мира Новак Джокович неожиданно ответил одному из болельщиков на трибуне, который радовался его ошибке в первом круге «Ролан Гаррос» против Микаэля Имера (6:0, 6:2, 6:3).

В третьем сете при счете 3:3, на подаче Имера серб ударил в сетку, и на трибунах кто-то радостно крикнул. Джокович потом несколько секунд смотрел в сторону мужчины. Через время режиссер трансляции Eurosport показал, что кричащий человек был в кепке и футболке Роджера Федерера.

Джокович в итоге удалось выиграть тот гейм и потом послал мужчине воздушный поцелуй.

It seems Djokovic received some heckling after missing a point, gave a long glare to a guy wearing a Federer cap, and then send a kiss. #RG20 pic.twitter.com/E6gHOFJIVe

