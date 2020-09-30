Свежие новости спорта

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Теннис

Элина Свитолина пробилась в третий раунд Ролан Гаррос

отАндрей Огородник

Сен 30, 2020 , ,
Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина продолжает свое победное шествие на престижнейшем французском турнире Ролан Гаррос.

Во втором круге турнира пятая ракетка планета сумела одолеть представительницу Мексики Ренату Заразуу. В активе украинский теннисистки 2 эйса, а также реализация 6/9 брейк-пойнтов. Для победы Свитолиной понадобилось 1 час 36 минут.

Ролан Гаррос. Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Рената Заразуа (Мексика) 6:3|0:6|6:2
Отметим, в третьем раунде турнира на украинку ждет встреча с представительницей России Екатериной Александровой, которая занимает 31 место в рейтинге WTA.

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