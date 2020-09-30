Свежие новости спорта

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина продолжает свое победное шествие на престижнейшем французском турнире Ролан Гаррос.

Во втором круге турнира пятая ракетка планета сумела одолеть представительницу Мексики Ренату Заразуу. В активе украинский теннисистки 2 эйса, а также реализация 6/9 брейк-пойнтов. Для победы Свитолиной понадобилось 1 час 36 минут.

Ролан Гаррос. Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Рената Заразуа (Мексика) 6:3|0:6|6:2

Отметим, в третьем раунде турнира на украинку ждет встреча с представительницей России Екатериной Александровой, которая занимает 31 место в рейтинге WTA.