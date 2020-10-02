Свежие новости спорта

Лучшая теннисистка истории Украины Элина Свитолина продолжает радовать своих болельщиков своими выступлениями на престижнейшем французском турнире Ролан Гаррос.

Сегодня украинский теннисистке противостояла неуступчивая соперница из России Екатерина Александрова. Несмотря на попытке 31-ой ракетки мира составить конкуренцию нашей соотечественница, класс Свитолиной оказался намного выше. Украинка одержала победу в двух сетах и проходит в следующий этап.

Ролан Гаррос 27 сентября – 11 октября 2020

Призовой фонд – 38 000 000 евро

Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) 6:4|7:5

В 1/8 финала Элина Свитолина встретится с победительницей пары Каролин Гарсия — Элисе Мертенс.