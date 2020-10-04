Свежие новости спорта

Сенсационная Мартина Тревизан из Италии продолжает удивлять на кортах Ролан Гаррос.

159-ая ракетка мира сегодня обыграла одну из фавориток турнира Кики Бертенс из Нидерландов. Пятая сеянная теннисистка уступила своей сопернице в двух сетах и вынуждена зачехлить ракетку уже на стадии 1/8 финала. Её соперница, для которой это лишь второе попадание основную сетку турниров Большего Шлема встретится в четвертьфинале ещё с одной сенсацией турнира Игой Свентек, которая прошла Симону Халеп.

Ролан Гаррос. 1/8 финалу

Мартина Тревизан (Италия) — Кики Бертенс (Нидерланды) — 6:4, 6:4

Напомним, единственной украинкой, которая продолжает борьбу на турнире остается Элина Свитолина, которая сегодня сыграет за выход в четвертьфинал с Каролин Гарсией.