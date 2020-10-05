Свежие новости спорта

Одна из самых перспективных украинских теннисисток Дарья Лопатецкая успешно стартовала на престижнейшем юношеском турнире Ролан Гаррос.
Семнадцатилетняя украинка в поединке против тринадцатилетней чешки Бренды Фругвиртовой сумела одержать победу в трех сетах, причем, ощутив борьбу лишь в решающем сете.
Юниорский Ролан Гаррос. Первый раунд
Бренда Фругвиртова (Чехия, WC) — Дарья Лопатецкая (Украина) 0:2 (1:6, 6:7(3))
Во втором раунде на украинскую теннисистку ожидает противостояние против представительницы России Оксаны Селехметьевой, которая прошла Селену Янициевич.