Свежие новости спорта

Лучший теннисист планеты Новак Джокович продолжает доказывать свое превосходство над соперниками, теперь на кортах Франции.

В 1/8 финала сербский теннисист не оставил ни единого шанса Карену Хачанову, обыграв его в трех сетах. Встреча между теннисистами продлилась 2 часа и 26 минут. Примечательно, что для Джоковича это уже 11 кряду четвертьфинал Ролан Гаррос.

Новак Джокович — Карен Хачанов (3:0) 6:4, 6:3, 6:3.

За выход в полуфинал сербский теннисист сразится с победителем пары Альтмаер — Пабло Карреньо-Буста. Отметим, что испанский теннисист имеет опыт игры против Джоковича. В свое время он побеждал серба на US Open.