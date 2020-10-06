Свежие новости спорта

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Теннис

Новак Джокович пробился в четвертьфинал Roland Garros

отАндрей Огородник

Окт 6, 2020 , ,

Лучший теннисист планеты Новак Джокович продолжает доказывать свое превосходство над соперниками, теперь на кортах Франции.

В 1/8 финала сербский теннисист не оставил ни единого шанса Карену Хачанову, обыграв его в трех сетах. Встреча между теннисистами продлилась 2 часа и 26 минут. Примечательно, что для Джоковича это уже 11 кряду четвертьфинал Ролан Гаррос.

Новак Джокович — Карен Хачанов (3:0) 6:4, 6:3, 6:3.

За выход в полуфинал сербский теннисист сразится с победителем пары Альтмаер — Пабло Карреньо-Буста. Отметим, что испанский теннисист имеет опыт игры против Джоковича. В свое время он побеждал серба на US Open.

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