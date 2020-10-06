Свежие новости спорта

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела побороть проклятье четвертьфиналов Ролан Гаррос. Несмотря на хорошую игру на текущем турнире, в 1/4 финала первая ракетка Украины без шансов проиграла аргентинке Наде Подорошке, которая в рейтинг WTA занимает 131 место.

Встреча длилась 1 час и 20 минут и завершился для украинки провалом. Свитолина выполнила 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку, реализовала 5/10 брейк-поинтов.

Надя Подорошка (Аргентина) – Элина Свитолина (Украина) 6:2|6:4

Отметим, соперница Свитолиной в полуфинале престижнейшего французского турнира сыграет с победительницей пары Швентек — Тревизан, причем обе теннисистки не входят даже в ТОП-50 женского рейтинга.