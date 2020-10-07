Свежие новости спорта

Известнейшая чешская теннисистка Петра Квитова сумела доказать свой высокий уровень обыграв в четвертьфинале престижнейшего французского турнира Ролан Гаррос представительницу Германии Лауру Зигемунд.

Для победы над немкой Квитовой понадобилось два сета, которые она выиграла с одинаковым счетом 6:3, тем самым в седьмой раз в своей карьере пробившись в полуфинал турниров Большего Шлема.

С следующем раунде на Квитову ожидает поединок против победительницы противостояния между Софией Кенин и Даниэль Коллинс. Стоить отметить, что вне зависимости от результата полуфинала чешская теннисистка точно поднимется на восьмое место в рейтинге WTA.