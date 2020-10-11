Свежие новости спорта

Польская теннисистка Ига Швентек, которая сенсационно стала победительницей престижнейшего французского турнира Ролан Гаррос, поделилась эмоциями после победы в финале.

Обыграв в главном поединке турнира не менее талантливую Софию Кенин, 19-летняя польская теннисистка сумела впервые в своей карьере выиграть турнир Большего шлема.

Я очень горжусь собой. Я отлично поработала в эти две недели и не ожидала, что выиграю титул. Это потрясающе. Наверное, это судьбоносный опыт для меня. Я творю историю, но я считаю, что достижение Радваньской всё равно больше, она играла на высшем уровне, наверное, лет двенадцать. Я точно не помню сколько. Многие будут нас сравнивать. Но думаю, что я должна показывать довольно стабильный уровень ближайшие пару лет, чтобы хотя бы претендовать на звание лучшей теннисистки Польши, потому что мне предстоит ещё очень много работы. Пока этот статус сохраняется за ней.