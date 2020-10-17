Джокович пропустит BNP Paribas Masters

Лучший теннисист своременности Новак Джокович не сыграет на престижнейшем французском турнире BNP Paribas Masters, который стартует в ноябре.

Как сообщает сербская пресса, 33-летний теннисист намерен принять участие на турнире ATP в Вене, который стартует на следующей неделе, после чего начнет подготовку к Итоговому турниру. Интересно, что в последний раз Джокович выступал на австрийском турнире в далеком 2007 году.

Отметим, BNP Paribas Masters является турниром категории ATP Masters 1000, с призовым фондом около 5,8 миллионов евро. Серб является четырехкратным победителем турнира.