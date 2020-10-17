EURO.com.ua

Теннис

Джокович пропустит BNP Paribas Masters

отАндрей Огородник

Окт 17, 2020 ,
Новак Джокович

Лучший теннисист своременности Новак Джокович не сыграет на престижнейшем французском турнире BNP Paribas Masters, который стартует в ноябре.

Как сообщает сербская пресса, 33-летний теннисист намерен принять участие на турнире ATP в Вене, который стартует на следующей неделе, после чего начнет подготовку к Итоговому турниру. Интересно, что в последний раз Джокович выступал на австрийском турнире в далеком 2007 году.

Отметим, BNP Paribas Masters является турниром категории ATP Masters 1000, с призовым фондом около 5,8 миллионов евро. Серб является четырехкратным победителем турнира.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Теннис

Сенсационная победительница Ролан Гаррос прокомментировала свой подвиг

Окт 11, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Ролан Гаррос. Надаль вышел в финал

Окт 9, 2020 Сергей Сумской
Теннис

Петра Квитова в полуфинале Ролан Гаррос

Окт 7, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 × 1 =

Вы пропустили

Футбол

Сидклей вернется в Динамо

Окт 17, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

ТМ: Сокол уничтожил Белый Барс

Окт 17, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Тренер Металла назвал главный недостаток своей команды

Окт 17, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Рух не сможет задействовать Калюжного в матче против Динамо

Окт 17, 2020 Андрей Огородник