ITF Стамбул. Снигур вылетела на стадии 1/8 финала

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур не сможет составить компанию Катарине Завацкой в 1/4 финала теннисного турнира серии ITF в Стамбуле.

В 1/8 финала 18-летняя украинка уступила представительнице Румынии Елене-Габриеле Русе, уступив ей в двух сетах. Ради справедливости стоит отметить, что сегодняшняя соперница Снигур находится на 47 позиций выше в рейтинге WTA.

Дарья Снигур (Украина) — Елена-Габриела Русе (Румыния) — 6:7(2), 3:6.

Отметим, призовой фонд стамбульского турнира составляет 25 тысяч долларов.