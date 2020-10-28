EURO.com.ua

Теннис

ITF Стамбул. Снигур вылетела на стадии 1/8 финала

отАндрей Огородник

Окт 28, 2020 , ,
Дарья Снигур

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур не сможет составить компанию Катарине Завацкой в 1/4 финала теннисного турнира серии ITF в Стамбуле.

В 1/8 финала 18-летняя украинка уступила представительнице Румынии Елене-Габриеле Русе, уступив ей в двух сетах. Ради справедливости стоит отметить, что сегодняшняя соперница Снигур находится на 47 позиций выше в рейтинге WTA.

Дарья Снигур (Украина) — Елена-Габриела Русе (Румыния) — 6:7(2), 3:6.

Отметим, призовой фонд стамбульского турнира составляет 25 тысяч долларов.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Теннис

Виталий Сачко дал бой Доминику Тиму но покидает турнир в Вене

Окт 28, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Завацкая в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Окт 28, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Два украинки вышли во второй круг турнира в Стамбуле

Окт 27, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

19 − семнадцать =

Вы пропустили

Теннис

ITF Стамбул. Снигур вылетела на стадии 1/8 финала

Окт 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Экс-форвард Карпат получил должность в Венгрии

Окт 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Украинский арбитр получил назначение на матч группового этапа Лиги Европы

Окт 28, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Виталий Сачко дал бой Доминику Тиму но покидает турнир в Вене

Окт 28, 2020 Андрей Огородник