Виталий Сачко дал бой Доминику Тиму но покидает турнир в Вене

Молодой украинский теннисист Виталий Сачко не сумел сотворить подвиг в поединке против одного из лучших теннисистов современности Доминика Тима.

23-летний украинец в поединке против третьей ракетки мира трижды подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Встреча продлилась чуть менее двух часов и завершилась победой австрийца.

Виталий Сачко — Доминик Тим 0:2 (4:6, 5:7).

Отметим, Виталий Сачко в рейтинг АТР занимает 529 место, при этом в последнее время демонстрирует очень неплохую игру, обыграв, к примеру на прошлой неделе в квалификации венского турнира 82-ую ракетку мира Пьер-Юге Эрбера и 104 ракетку мира Норберта Гомбоша.