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Теннис

Виталий Сачко дал бой Доминику Тиму но покидает турнир в Вене

отАндрей Огородник

Окт 28, 2020 , ,
Виталий Сачко

Молодой украинский теннисист Виталий Сачко не сумел сотворить подвиг в поединке против одного из лучших теннисистов современности Доминика Тима.

23-летний украинец в поединке против третьей ракетки мира трижды подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Встреча продлилась чуть менее двух часов и завершилась победой австрийца.

Виталий Сачко — Доминик Тим 0:2 (4:6, 5:7).

Отметим, Виталий Сачко в рейтинг АТР занимает 529 место, при этом в последнее время демонстрирует очень неплохую игру, обыграв, к примеру на прошлой неделе в квалификации венского турнира 82-ую ракетку мира Пьер-Юге Эрбера и 104 ракетку мира Норберта Гомбоша.

от Андрей Огородник

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