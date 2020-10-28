Завацкая в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Пятая ракетка Украины Катарина Завацкая продолжила свои успешные выступления на турнире в Стамбуле.

В 1/8 финала хардового турнира в зале категории ITF W25, украинка сумела пройти греческую теннисистку Деспину Папамихаил, занимающую 277-е место в мировом рейтинге. После уверенного первого сета, во втором Завацкая уступала со счетом 0:4, но сумела одержать волевую победу 7:5.

Катарина Завацкая — Деспина Папамихаил 2:0 (6:2, 7:5).

За выход в полуфинал украинка сразится с победительницей пары Вера Звонарева — Тена Лукас.