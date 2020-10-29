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Теннис

Катарина Завацкая уступила в четвертьфинале турнира в Стамбуле

отАндрей Огородник

Окт 29, 2020 , ,
Катарина Завацкая

Одна из фавориток турецкого двадцатипятитысячника украинка Катарина Завацкая не сумела оправдать выданные ей авансы.

Несмотря на то, что Завацкая считалась фавориткой противостояния против некогда грозной Верой Звонаревой, вторая ракетка турнира уступила седьмой сеяной теннисистки ITF Стамбул в двух сетах. По ходу матча Завацкая реализовала два из четырёх брейк-поинтов и проиграла шесть геймов на своей подаче.

Катарина Завацкая — Вера Звонарева 0:2 (4:6, 1:6).

Напомним, вчера борьбу на турнире завершила другая украинская теннисистка Дарья Снигур.

от Андрей Огородник

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