Два украинца вышли в четвертьфинал турнира в Египте

Два украинских теннисиста Владислав Орлов и Алексей Крутых синхронно прошли своих участников в 1/8 финала турнира в Египте.

На пути в 1/4 финала Орлов прошел Райана Нейбура из Нидерландов: 2:0 (6-4 6-2), в то время, как Крутых оставил за бортом турнира его соотечественника Гейса Брауэра 2:0 (6-4 6-4).

В четвертьфинале на Владислава Орлова ждет встреча с американцем Феликсом Корвином, Алексей Крутых сразится за место в полуфинале с японцем Синтаро Мочиндзуки.

Отметим, призовой фонд турнира в Шарм-эль-Шейхе составляет 15 тысяч долларов.