EURO.com.ua

Теннис

Два украинца вышли в четвертьфинал турнира в Египте

отАндрей Огородник

Окт 30, 2020 ,
Алексей Крутых

Два украинских теннисиста Владислав Орлов и Алексей Крутых синхронно прошли своих участников в 1/8 финала турнира в Египте.

На пути в 1/4 финала Орлов прошел Райана Нейбура из Нидерландов: 2:0 (6-4 6-2), в то время, как Крутых оставил за бортом турнира его соотечественника Гейса Брауэра 2:0 (6-4 6-4).

В четвертьфинале на Владислава Орлова ждет встреча с американцем Феликсом Корвином, Алексей Крутых сразится за место в полуфинале с японцем Синтаро Мочиндзуки.

Отметим, призовой фонд турнира в Шарм-эль-Шейхе составляет 15 тысяч долларов.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Теннис

Bellatorum Resources: Костюк уничтожила свою соперницу в первой раунде турнира

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Катарина Завацкая уступила в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Окт 29, 2020 Андрей Огородник
Теннис

ITF Стамбул. Снигур вылетела на стадии 1/8 финала

Окт 28, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 × 5 =

Вы пропустили

Футбол

Шахтер отклонил предложение «Палмейраса» по аренде Сиприано

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Фран Соль отличился дебютным голом за Тенерифе

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Официально: Виктор Корниенко продлил контракт с Шахтером

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Два украинца вышли в четвертьфинал турнира в Египте

Окт 30, 2020 Андрей Огородник