Энн Ли — соперница Костюк в финале турнира в Тайлере

Одна из самых перспективных теннисисток Украины Марта Костюк находится в шаге от победы на турнире серии ITF в американском Тайлере.

За титул чемпиона украинская теннисистка сыграет с хозяйкой турнира Энн Ли, которая в рейтинге WTA занимает 114 место, Костюк, к слову, находится в рейтинге на десять позиций выше.

Напомним, для выхода в финал Марте Костюк даже не пришлось играть в полуфинале. Кэтрин Беллис снялась из турнира до начала встречи.

Отметим, призовой фонд турнира в Тайлере составляет 8ш0зх тысяч долларов.