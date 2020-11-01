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Теннис

Энн Ли — соперница Костюк в финале турнира в Тайлере

отАндрей Огородник

Ноя 1, 2020 , ,
Марта Костюк

Одна из самых перспективных теннисисток Украины Марта Костюк находится в шаге от победы на турнире серии ITF в американском Тайлере.

За титул чемпиона украинская теннисистка сыграет с хозяйкой турнира Энн Ли, которая в рейтинге WTA занимает 114 место, Костюк, к слову, находится в рейтинге на десять позиций выше.

Напомним, для выхода в финал Марте Костюк даже не пришлось играть в полуфинале. Кэтрин Беллис снялась из турнира до начала встречи.

Отметим, призовой фонд турнира в Тайлере составляет 8ш0зх тысяч долларов.

от Андрей Огородник

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