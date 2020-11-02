EURO.com.ua

Теннис

Виталий Сачко поднялся на 34 позиции в рейтинге АТР

отАндрей Огородник

Ноя 2, 2020 , ,
Виталий Сачко

Украинский мужской теннис переживает явно не лучшие свои годы о чем свидетельствуют последние результаты наших спортсменов, тем не менее, последние результаты 23-летнего Виталия Сачко дали небольшой лучик надежды.

Уроженец Кременуга на недавнем турнире в Австрии сумел преподнести сразу несколько сенсаций на стадии квалификации, пробившись в основную сетку, где дал бой Доминику Тиму, хотя и уступил в итоге.

Результаты украинка позволили сделать ему скачок в рейтинге АТР, в котором он поднялся сразу на 34 позиции и теперь занимает 495 место, что является лучшим показателем в его карьере.

Лучшим среди украинцев продолжает оставаться Сергей Стаховский, который занимает 193 место в рейтинге.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Теннис

Марта Костюк уступила в финале американского челленджера

Ноя 2, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Энн Ли — соперница Костюк в финале турнира в Тайлере

Ноя 1, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Два украинца вышли в четвертьфинал турнира в Египте

Окт 30, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × пять =

Вы пропустили

Футбол

Украинец Павлов отличился голом в матче чемпионата Сербии

Ноя 2, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Официально: Владимир Якимец перешел в ФК Львов

Ноя 2, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Чемпионат Беларуси: Солигорский Шахтер продолжает погоню за БАТЭ

Ноя 2, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Артем Кравец забил очередной гол в составе Коньяспора

Ноя 2, 2020 Андрей Огородник