Виталий Сачко поднялся на 34 позиции в рейтинге АТР

Украинский мужской теннис переживает явно не лучшие свои годы о чем свидетельствуют последние результаты наших спортсменов, тем не менее, последние результаты 23-летнего Виталия Сачко дали небольшой лучик надежды.

Уроженец Кременуга на недавнем турнире в Австрии сумел преподнести сразу несколько сенсаций на стадии квалификации, пробившись в основную сетку, где дал бой Доминику Тиму, хотя и уступил в итоге.

Результаты украинка позволили сделать ему скачок в рейтинге АТР, в котором он поднялся сразу на 34 позиции и теперь занимает 495 место, что является лучшим показателем в его карьере.

Лучшим среди украинцев продолжает оставаться Сергей Стаховский, который занимает 193 место в рейтинге.