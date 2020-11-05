Катерина Бондаренко проиграла на старте турнира в Чарльстоне

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко покидает турнир в американском Чарльстоне уже на старте турнира.

В первом раунде, некогда одна из лучших теннисисток Украины, уступила мексиканке Ренате Заразуа (№150 WTA). Поединок длился чуть менее полутора часа, за которые Бондаренко допустила 2 двойные ошибки, сумела реализовать 1 брейк-поинт из 7 и проиграла 5 геймов на своей подаче.

1/16 финала

Катерина Бондаренко (Украина) – Рената Заразуа (Мексика) – 3:6, 1:6

Напомним, высшим достижением украинской теннисистки было 29-ое место в рейтинге WTA, в 2009 году.