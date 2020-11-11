ATP Challenger Tour. Братислава: Стаховский пробился в 1/8 финала

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский успешно стартовал на турнире серии ATP Challenger Tour в Братиславе.

В 1/16 финала словацкого турнира украинец не без труда обыграл хозяина турнира Лукаша Лацко, который в свое время становился победителем данного турнира. В первом сете Стаховский сумел взять гейм на подаче соперника, после чего завершил партию в свою пользу. Для победы во втором сете украинцу и вовсе пришлось побеждать на тай-брейке.

ATP Challenger Tour. Братислава. Первый раунд

Сергей Стаховский (Украина) — Лукаш Лацко (Словакия) 2:0 (7:5, 7:6(6))

В следующем раунде на украинца ждет противостояние с россиянином Романом Сафиуллиным.