Сергей Стаховский в четвертьфинале Slovak Open 2020

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский продолжил свои успешные выступления на турнире серии ATP Challenger Tour Slovak Open 2020.

В 1/8 финала первая ракетка Украины обыграла представителя России Романа Сафиуллина. Уступив в первом сете, он сумел переломить ход поединка и выиграть два следующих сета.

Сергей Стаховский — Роман Сафиуллин 2:1 (4:6, 6:4, 6:4)

Отметим, в четвертьфинале турнира Slovak Open 2020 украинец встретится с представителем Германии Максимилианом Мартерером. Призовой фонд турнира составляет 44 820 евро. Для Сергея Стаховского это будет первый четвертьфинал за год.