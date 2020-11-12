EURO.com.ua

Теннис

Сергей Стаховский в четвертьфинале Slovak Open 2020

отАндрей Огородник

Ноя 12, 2020 , ,
Сергей Стаховский

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский продолжил свои успешные выступления на турнире серии ATP Challenger Tour Slovak Open 2020.

В 1/8 финала первая ракетка Украины обыграла представителя России Романа Сафиуллина. Уступив в первом сете, он сумел переломить ход поединка и выиграть два следующих сета.

Сергей Стаховский — Роман Сафиуллин 2:1 (4:6, 6:4, 6:4)

Отметим, в четвертьфинале турнира Slovak Open 2020 украинец встретится с представителем Германии Максимилианом Мартерером. Призовой фонд турнира составляет 44 820 евро. Для Сергея Стаховского это будет первый четвертьфинал за год.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Теннис

Сергей Стаховский в четвертьфинале Slovak Open 2020

Ноя 12, 2020 Андрей Огородник
Теннис

ATP Challenger Tour. Братислава: Стаховский пробился в 1/8 финала

Ноя 11, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Костюк подвела итоги сезона

Ноя 10, 2020 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

11 + пятнадцать =

Вы пропустили

Баскетбол

Расселл Уэстбрук намерен покинуть Хьюстон

Ноя 12, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Сергей Стаховский в четвертьфинале Slovak Open 2020

Ноя 12, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Сегодня определится последний соперник сборной Украины в группе чемпионата Европы

Ноя 12, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Тренер сборной Польши впечатлен уровнем сборной Укаины

Ноя 12, 2020 Андрей Огородник