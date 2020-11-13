Стаховский из-за коронавируса снялся с турнира в Братиславе

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский не сыграет в первом для себя четвертьфинале за год.

Сегодня украинец должен был встречаться в 1/4 финала турнира в Братиславе против немецкого теннисиста Максимилиана Мартерера. К сожалению, тест сданный накануне на коронавирус дал положительный результат, из-за чего Стаховский должен был сложить ракетку досрочно.

Напомним, в последний раз в четвертьфинале Стаховский играл в ноябре 2019 года. С тех пор он постоянно вылетал либо в первом, либо во втором круге всех теннисных турниров.