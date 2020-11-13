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Теннис

Стаховский из-за коронавируса снялся с турнира в Братиславе

отАндрей Огородник

Ноя 13, 2020 , ,
Сергей Стаховский

Лучший теннисист Украины Сергей Стаховский не сыграет в первом для себя четвертьфинале за год.

Сегодня украинец должен был встречаться в 1/4 финала турнира в Братиславе против немецкого теннисиста Максимилиана Мартерера. К сожалению, тест сданный накануне на коронавирус дал положительный результат, из-за чего Стаховский должен был сложить ракетку досрочно.

Напомним, в последний раз в четвертьфинале Стаховский играл в ноябре 2019 года. С тех пор он постоянно вылетал либо в первом, либо во втором круге всех теннисных турниров.

от Андрей Огородник

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