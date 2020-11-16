ATP Challenger Tour. Италия: Марченко вышел в 1/8 финала

Вторая ракетка Украины Илья Марченко успешно стартовал на турнире в Ортизеи серии ATP Challenger Tour.

В 1/16 финала итальянского турнира украинец прошел австрийского теннисиста Себастиана Офнера, который занимает 156 место в рейтинге АТР. Для сравнения, украинский теннисист идет лишь на 263 месте мужского рейтинга.

Поединок между теннисистами продолжался 1 час 5 минут. На счету украинца 5 эйсов и 2 двойные ошибки, что вылилось в уверенную победу 2:0.

ATP Challenger Tour. Ортизеи. Первый раунд

Себастьян Офнер (Австрия) — Илья Марченко (Украина) 0:2 (6:7 (4), 1:6).