SPARKASSE CHALLENGER: Илья Марченко в четвертьфинале

Вторая ракетка Украины Илья Марченко без борьбы пробился в восьмерку лучших теннисистов турнира серии ATP Challenger Tour в итальянской Ортизеи.

Для выхода в следующий этап украинцу не понадобилось даже выходить на корт. Соперник по 1/8 финала Уго Гренье был отстранен от игры по медицинским причинам. Стоить отметить, что это первый четвертьфинал Марченко начиная с марта этого года, когда он выступал на челленджере в Казахстане.

За выход в полуфинал украинский теннисист померяется силами с победителем пары Александр Мюллер (Франция) — Джей Кларк (Великобритания).