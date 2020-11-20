Рафаель Надаль пробился в полуфинал Итогового турнира

Известнейший испанский теннисист Рафаель Надаль впервые за пять лет сумел пробиться в полуфинал Итогового турнира АТР.

В решающем матче группового этапа 34-летний теннисист сумел обыграть действующего чемпионат турнира Стефаноса Циципаса, который после поражения сложил с себя полномочия чемпиона. Поединок продолжался около 2 часов. На счету Надаля 32 виннера, 13 невынужденных ошибок, 4 реализованных брейкпоинта из 8. В активе Циципаса 23 виннера, 29 невынужденных ошибок, 2 реализованных брейкпоинта из 3.

За выход в финал Рафаель Надаль сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который за тур до финиша группового этапа гарантировал себе выход в следующий этап.

ГРУППА ЛОНДОН-2020. ТРЕТИЙ КРУГ

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Стефанос Циципас (Греция, 6) 6-4, 4-6, 6-2