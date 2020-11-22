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Теннис

Даниил Медведев вышел в финал Итогового турнира

отАндрей Огородник

Ноя 22, 2020 , ,
Даниил Медведев

Российский теннисист Даниил Медведев стал первым российским теннисистом за последние десять лет, которому удалось выйти в финал мужского Итогового турнира в Лондоне.

Несмотря на то, что Медведеву в финале противостоял Рафаэль Надаль, который в личных встречах имел преимущество 3:0, молодость все же взяла верх над опытом. Проиграв первый сет, в двух следующих российский теннисист сумел одержать волевую победу.

  • Итоговый турнир ATP. Полуфинал

Даниил Медведев (Россия) — Рафаель Надаль (Испания) 2:1 (3:6, 7:6 (4), 6:3)

В финале на Даниила Медведева ждет австрийский теннисист Доминик Тим. Напомним, единственным представителем России, который побеждал на Итоговом турнире является уроженец Украины принявший российское гражданство Николай Давыденко.

от Андрей Огородник

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