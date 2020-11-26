Четыре украинские теннисистки заработали за сезон свыше полтора миллиона призовых

Несмотря на то, что 2020 год заканчивается для украинских теннисисток без громких достижение, тем не менее в плане прибыли он оказался для них весьма неплохим.

Как отмечает Большой теннис, сразу четыре украинских теннисистки попали в ТОП-100 по заработанным призовым в 2020 году. Больше всего получила призовых первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая пополнила свой счет на 625 миллионов долларов. Этот показатель является 27 в рейтинге.

Также в ТОП-100 оказались Даяна Ястремская – 43-е ($486 тысяч). Марта Костюк остановилась 75-й позиции ($322 тысячи), Катерина Козлова – на 99-й ($263 тысячи).

Больше всех в уходящем году заработала София Кенин с доходом 4 302 970 долларов.