Марта Костюк снялась с турнира в Дубаи

Несмотря на то, что все складывалось лучшим образом для одной из лучших теннисисток Украины Марты Костюк, на турнира в Дубаи 18-летняя спортсменка не сыграет.

Как отмечает сайт ITF, Марта Костюк приняла решение отказаться от участия в турнире. Причины, который заставили украинку поменять свои планы не разглашаются.

Напомним, изначально Костюк должна была проходить сито квалификации для участие в турнире, но после отказа испанки Сары-Соррибес-Тормо она автоматом попала в основную сетку, где в итоге также не сыграет.