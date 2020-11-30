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Теннис

Марта Костюк снялась с турнира в Дубаи

отАндрей Огородник

Ноя 30, 2020 , ,

Несмотря на то, что все складывалось лучшим образом для одной из лучших теннисисток Украины Марты Костюк, на турнира в Дубаи 18-летняя спортсменка не сыграет.

Как отмечает сайт ITF, Марта Костюк приняла решение отказаться от участия в турнире. Причины, который заставили украинку поменять свои планы не разглашаются.

Напомним, изначально Костюк должна была проходить сито квалификации для участие в турнире, но после отказа испанки Сары-Соррибес-Тормо она автоматом попала в основную сетку, где в итоге также не сыграет.

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