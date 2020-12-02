Эспен Эскос — арбитр матча между Зарей и Лестером

Луганская «Заря», которой завтра предстоит сыграть решающий матч в Лиге Европы, узнала имена бригады арбитров, которая будет обслуживать поединок.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным рефери матча назначен Эспен Эскос из Норвегии. Помогать ему будут его соотечсетвенники в лице Эйстейна Иттерланда и Исаак Элиас Скьесет Башевкина. Четвертый арбитр – Рохит Сагги.

Стоить отметить, что Эспен Эскос в прошлом сезоне уже обслуживал матч при участии украинского клуба. Год назад он работал на матче «Александрия» — «Сент-Этьенн», который завершился ничьей 1:1.