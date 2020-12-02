Виталий Сачко уступил на старте турнира в Бразилии

Молодой украинский теннисист Виталий Сачко, который в последнее время демонстрировал хорошие результаты на челленджерах, достаточно неожиданно уступил уже на старте турнира в Бразилии.

Несмотря на то, что украинцу противостоял более рейтинговый Ренцо Оливе (216), своими последними играми против сильных соперников Виталий Сачко давал надежду на положительный результат.

Четвертая ракетка Украины сумела дать бой аргентинскому теннисисту, но для положительного результата этого оказалось недостаточно. Сачко отыгрался с 1:4 и выиграл первую партию на тай-брейке. Два следующих сета Виталий проиграл, отдав сопернику пять геймов на своей подаче.

ATP Challenger Tour. Кампинас (Бразилия). Первый раунд

Виталий Сачко (Украина) — Ренцо Оливе (Аргентина) 1:2 (7:6(3), 0:6, 4:6)