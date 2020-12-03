Свитолину не включили в число теннисисток претендующих на звание лучшей в 2020 году

Отсутствие громких побед Элины Свитолиной в 2020 году повлияло на решение женской теннисной ассоциации (WTA) при составлении списка претендентов на звание лучшей теннисистки уходящего года.

Среди теннисисток претендующих на престижную награда фигурируют шесть спортсменок, среди которых сразу две представительницы Беларуси:

София Кенин, США

Симона Халеп, Румыния

Наоми Осака, Япония

Ига Швентек, Польша

Арина Соболенко, Беларусь

Виктория Азаренко, Беларусь

Отметим, в 2020 году Элина Свитолина выиграла два турнира: в Монтерее и Страсбурге, также в её активе победа на выставочном турнире в Берлине.