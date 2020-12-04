ITF W15 Анталья: Лопатецкая вышла в четвертьфинал

Одна из самых перспективных теннисисток Украины Дарья Лопатецкая сумела пробиться в четвертьфинал турнира ITF в Анталье.

Во втором круге турнира 17-летняя украинка обыграла в трех сетах Аню Вильдгрубер (№844 WTA) из Германии. Для Лопатецкой, которая не так давно перенесла тяжелую травму, это первый четвертьфинал в 2020 году.

Второй раунд

Дарья Лопатецкая (Украина) – Аня Вильдгрубер (Германия) – 4:6, 6:1, 6:4

За выход в полуфинал украинская теннисистка сразится с турецкой теннисисткой Ипек Оз, которая занимает 526 место в рейтинге, в то время, как Лопатецкая 354-ое.