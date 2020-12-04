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Теннис

Свитолина планирует сыграть на Australian Open

отАндрей Огородник

Дек 4, 2020 , ,
Элина Свитолина

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина уже начала составлять планы на следующий сезон.

Пятая ракета мира намерена заявиться на первый турнир Большего шлема следующего сезона Australian Open, который должен стартовать 8 февраля. Как уже сообщалось ранее, турнир будет проводится лишь после того, как все участники пробудут две неделе на самоизоляции, после приезда в Австралию.

Напомним, лучшим результатом Свитолиной на турнире Australian Open является четвертьфинал 2018 и 2019 годов. Действующим чемпионом турнира является София Кенин.

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