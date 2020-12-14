Ястремская подхватила коронавирус

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что заразилась коронавирусной инфекцией.

По ее словам, когда прилетала в Дубай, все было хорошо, результат на COVID-19 был отрицательным, но через два дня пришел положительный тест.

«Я сразу же ушла на самоизоляцию, и даже не успела встретить тренеров! Симптомы были очень странными, чувствовала себя действительно очень плохо. После определенных тестов, я медленно начну входить в тренировочный процесс.

Хочу поблагодарить своих врачей из Украины, которые меня вели. Хочу сказать спасибо своей команде, за поддержку, помощь, и что были рядом со мной. Ребята, будьте аккуратны», – написала Ястремская на своей странице в инстаграме.