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Теннис

Ястремская подхватила коронавирус

отСергей Сумской

Дек 14, 2020

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что заразилась коронавирусной инфекцией.

По ее словам, когда прилетала в Дубай, все было хорошо, результат на COVID-19 был отрицательным, но через два дня пришел положительный тест.

«Я сразу же ушла на самоизоляцию, и даже не успела встретить тренеров! Симптомы были очень странными, чувствовала себя действительно очень плохо. После определенных тестов, я медленно начну входить в тренировочный процесс.

Хочу поблагодарить своих врачей из Украины, которые меня вели. Хочу сказать спасибо своей команде, за поддержку, помощь, и что были рядом со мной. Ребята, будьте аккуратны», – написала Ястремская на своей странице в инстаграме.

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