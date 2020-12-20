Даяна Ястремская сыграет на Australian Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская определилась с планами на ближайшее будущее.

Молодая украинская теннисистка вошла в предварительную заявку первого мейджора 2021 года Australian Open, куда на днях также заявилась лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина.

Стоить отметить, что Ястремская скорей всего сыграет на турнире WTA 500 в Мельбурне, который предшествует Australian Open, а также внесена в заявку ещё одного мельбурнского турнира, который будет проходить параллельно с турниром Большего шлема и в котором смогут принять участие спортсменки, которые вылетят на ранних стадиях.