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Теннис

Даяна Ястремская сыграет на Australian Open

отАндрей Огородник

Дек 20, 2020 , ,
Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская определилась с планами на ближайшее будущее.

Молодая украинская теннисистка вошла в предварительную заявку первого мейджора 2021 года Australian Open, куда на днях также заявилась лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина.

Стоить отметить, что Ястремская скорей всего сыграет на турнире WTA 500 в Мельбурне, который предшествует Australian Open, а также внесена в заявку ещё одного мельбурнского турнира, который будет проходить параллельно с турниром Большего шлема и в котором смогут принять участие спортсменки, которые вылетят на ранних стадиях.

от Андрей Огородник

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