Роджер Федерер не сыграет на Australian Open

Самый престижный теннисный турнир начала сезона пройдет без одного из лучших теннисистов за всю историю тенниса.

Как сообщил агент швейцарской легенды Роджера Федерера Тони Годсик, несмотря на то, что его клиент чувствует себя значительно лучше после ряда операций, к австралийскому турниру он ещё не готов.

«Роджер решил не играть на Australian Open-2021. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке. Однако, проконсультировавшись со своей командой, он решил, что в долгосрочной перспективе лучший для него вариант – вернуться к соревнованиям после Australian Open», – говорится в заявлении Годсика.

Отметим, начиная с 1999 года Роджер Федерер был постоянным участником Australian Open. Швейцарец является шестикратным чемпионом турнира.