EURO.com.ua

Теннис

Роджер Федерер не сыграет на Australian Open

отАндрей Огородник

Дек 28, 2020 , ,
Роджер Федерер

Самый престижный теннисный турнир начала сезона пройдет без одного из лучших теннисистов за всю историю тенниса.

Как сообщил агент швейцарской легенды Роджера Федерера Тони Годсик, несмотря на то, что его клиент чувствует себя значительно лучше после ряда операций, к австралийскому турниру он ещё не готов.

«Роджер решил не играть на Australian Open-2021. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке. Однако, проконсультировавшись со своей командой, он решил, что в долгосрочной перспективе лучший для него вариант – вернуться к соревнованиям после Australian Open», – говорится в заявлении Годсика.

Отметим, начиная с 1999 года Роджер Федерер был постоянным участником Australian Open. Швейцарец является шестикратным чемпионом турнира.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Теннис

Роджер Федерер не сыграет на Australian Open

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Теннис

M15 Antalya. Георгий Кравченко стал победителем турнира

Дек 27, 2020 Андрей Огородник
Теннис

Три украинские теннисистки попали в основную сетку Australian Open

Дек 23, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 × два =

Вы пропустили

Футбол

Греческий АЕК получил нового главного тренера

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Маурисио Почеттино подписал контракт с ПСЖ

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Хоккей

ХК Мариуполь остался без главного тренера

Дек 28, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Итальянский гранд нацелился на вундеркинда Шахтера

Дек 28, 2020 Андрей Огородник