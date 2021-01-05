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Теннис

Три украинца обновили личные рекорды в рейтинге АТР

отАндрей Огородник

Янв 5, 2021 ,
Владислав Орлов

Последние результаты украинских теннисистов дают набольшую надежду, что помимо женского тенниса, где откровенно радуют сразу несколько украинок, гордость будет вызывать и мужской теннис.

Несмотря на то, что нынешние позиции украинских теннисистов вряд ли могут вызывать восхищение, их прогресс не отметить нельзя. Сразу три молодых украинских спортсмена резко поднялись в рейтинге АТР за последние месяца. В обновленном рейтинге Владислав Орлов (350), Виталий Сачко (398) и Георгий Кравченко (543) установили свои личные рекорды.

Лучшим среди украинцев продолжает оставаться Сергей Стаховский, который занимает 201 место в рейтинге.

от Андрей Огородник

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