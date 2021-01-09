WTA. Абу-Даби. Элина Свитолина в 1/8 финала

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не ощутила больших проблем с выходом в 1/8 финала престижного теннисного турнира в ОАЭ.

Во втором раунде турнира Свитолина встретилась с Верой Звонаревой, которая в свое время входил в ТОП мирового рейтинга. Лучшие времена российской теннисистки уже позади, что и подтвердила игра. Если в первом сете она на равных сражалась с Свитолиной, то второй оказался полностью за украинкой.

Вера Звонарева (Россия) – Элина Свитолина (Украина)

4:6|1:6

За выход в четвертьфинал Свитолина сыграет с победительницей пары Александрова — Уотсон.