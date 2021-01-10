Свитолина рассказала, как одолела россиянку

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) после победы над россиянкой Екатериной Александровой (№33 WTA) в 1/8 финала турнира в Абу-Даби заявила, что соперница отлично пробивала практически с любой точки корта, даже в движении.

По словам украинки, ей было сложно вернуться в игру, проигрывая 3-5.

«Я просто старалась фокусироваться на каждом розыгрыше, чтобы этот матч не свел на нет тот хороший теннис, который я показала в первом сете. Мне нравится выступать в таких условиях, как в Абу-Даби, надеюсь, что я пройду еще дальше по сетке», – приводит слова Свитолиной WTA.

Напомним, в решающем сете Свитолина проигрывала 3:5, но смогла перевести игру на тай-брейк и победить.