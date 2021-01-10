EURO.com.ua

Теннис

Свитолина рассказала, как одолела россиянку

отСергей Сумской

Янв 10, 2021

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) после победы над россиянкой Екатериной Александровой (№33 WTA) в 1/8 финала турнира в Абу-Даби заявила, что соперница отлично пробивала практически с любой точки корта, даже в движении.

По словам украинки, ей было сложно вернуться в игру, проигрывая 3-5.

«Я просто старалась фокусироваться на каждом розыгрыше, чтобы этот матч не свел на нет тот хороший теннис, который я показала в первом сете. Мне нравится выступать в таких условиях, как в Абу-Даби, надеюсь, что я пройду еще дальше по сетке», – приводит слова Свитолиной WTA.

Напомним, в решающем сете Свитолина проигрывала 3:5, но смогла перевести игру на тай-брейк и победить.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Теннис

Свитолина рассказала, как одолела россиянку

Янв 10, 2021 Сергей Сумской
Теннис

Марта Костюк не испытала проблем с выходом в четвертьфинал турнира в ОАЭ

Янв 10, 2021 Андрей Огородник
Теннис

WTA. Абу-Даби. Элина Свитолина в 1/8 финала

Янв 9, 2021 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать + 4 =

Вы пропустили

Теннис

Свитолина рассказала, как одолела россиянку

Янв 10, 2021 Сергей Сумской
Футбол

У Матвиенко самая маленькая зарплата из всех игроков основы Шахтера — агент

Янв 10, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Дубль и ассист: Соль феерит в Испании

Янв 10, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Динамо сдали тесты на COVID-19 перед выходом из отпуска: результаты

Янв 10, 2021 Сергей Сумской