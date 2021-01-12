Марта Костюк обновит свой личный рекорд в рейтинге WTA

Отличные выступления главного таланта украинского тенниса Марты Костюк среди женщин на турнире в Абу-Даби существенно повлияют на её позиции в рейтинге WTA.

Выход 18-летней теннисисты в 1/2 финала турнира в ОАЭ позволит ей на следующей неделе подняться сразу на 19 позиций и занять 78 место в рейтинге WTA, что станет её личным рекордом.

Интересно, что в ТОП-100 лучших теннисисток планеты сейчас находиться лишь три теннисистки не старше 18 лет. Напомним, следующим турниром на который заявлена Марта Костюк является мейджор Australian Open.