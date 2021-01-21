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Теннис

Дарья Снигур вышла в полуфинал турнира в Ель-Фуджайре

отАндрей Огородник

Янв 21, 2021 , ,
Дарья Снигур

Юная украинская теннисистка Дарья Снигур ещё на шаг приблизилась к первому в 2021 году теннисном трофее.

В четвертьфинале 18-летняя украинка сумела обыграть шестую ракетку турнира в Ель-Фуджайре, испанскую теннисистку Кристину Букшу. Несмотря на то, что соперница имела более высокий рейтинг и соответственно посев, больших проблем Снигур с выходом в полуфинал не испытала.

Эль-Фуджайра. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Кристина Букша (Испания, 6) – 6:1, 6:3

За выход в финал украинская теннисистка сразится с фаворитом турнира Викторией Голубич из Швейцарии.

от Андрей Огородник

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