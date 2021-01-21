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Теннис

Лопатецкая уступила на старте турнира в Анталье экс-звезде из России

отАндрей Огородник

Янв 21, 2021 , ,
Дарья Лопатецкая

Юная украинская теннисистка Дарья Лопатецкая не сумела пройти первый раунд турнира в турецкой Анталье.

Несмотря на то, что соперницей украинки была грозная Екатерина Макарова, которая в свое время входила в ТОП-10 мирового рейтинга, лучшие времена российской теннисистки были уже позади.

Тем не менее, несмотря на блестящее начало, и сухую победу в первом сете, в двух следующих юная Лопатецкая все же уступила 32-летний российской теннисистке.

Екатерина Макарова (Россия) — Дарья Лопатецкая (Украина) 2:1 (0:6, 6:3, 7:5)

Отметим, призовой фонд турнира в Анталье составляет 15 тысяч евро.

от Андрей Огородник

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