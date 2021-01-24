Запрос Ястремской на отклонение дисквалификации отменен

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская не сумела добиться отмены дисквалификации, которая вступила в действие 7 января этого года.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса специально созванный Независимый трибунал отклонил ходатайство украинки об отмене временного отстранения от спорта. Ястремская имеет возможность обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде, WADA или Национальным антидопинговым центром Украины.

Напомним, в начале года Даяна Ястремская провалила доппинг-тест, сейчас ведутся разбирательства по этому делу.