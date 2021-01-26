Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская планирует обжаловать решение Независимого трибунала ITF, который ранее отклонил ее ходатайство об отмене временного отстранения от выступлений из-за получения положительного допинг-теста, передает btu.org.ua.

Украинка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Спортсменка намерена сыграть на первом «Турнире Большого шлема» в сезоне Australian Open, который начнется 8 февраля.

Справу рассмотрят в ускоренной процедуре, чтобы единоличный арбитр смог принять решение по делу до 3 февраля.