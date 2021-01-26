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Теннис

Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд

отСергей Сумской

Янв 26, 2021

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская планирует обжаловать решение Независимого трибунала ITF, который ранее отклонил ее ходатайство об отмене временного отстранения от выступлений из-за получения положительного допинг-теста, передает btu.org.ua.

Украинка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Спортсменка намерена сыграть на первом «Турнире Большого шлема» в сезоне Australian Open, который начнется 8 февраля.

Справу рассмотрят в ускоренной процедуре, чтобы единоличный арбитр смог принять решение по делу до 3 февраля.

от Сергей Сумской

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