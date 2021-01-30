Илья Марченко не сумел выйти в полуфинал турнира во Франции

Вторая ракетка Украины Илья Марченко не сумел преодолеть четвертьфинальный раунд турнира в французском Кемпере.

За выход в полуфинал украинский теннисист сразился с хозяином турнира Бенжаменом Бонзи. Несмотря на победу в первом сете, пройти своего соперника Марченко не удалось. Украинец реализовал 2 брейк-поинта из 4-х, отдал сопернику четыре гейма на своей подаче, подал 7 раз навылет и допустил 8 двойных ошибок.

1/4 финала

Илья Марченко (Украина) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 7:6(7), 4:6, 4:6

Отметим, призовой фонт турнира ATP Challenger Tour в Кемпере составляет чуть более 88 тысяч евро.