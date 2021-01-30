EURO.com.ua

Теннис

Илья Марченко не сумел выйти в полуфинал турнира во Франции

отАндрей Огородник

Янв 30, 2021 , ,
Илья Марченко

Вторая ракетка Украины Илья Марченко не сумел преодолеть четвертьфинальный раунд турнира в французском Кемпере.

За выход в полуфинал украинский теннисист сразился с хозяином турнира Бенжаменом Бонзи. Несмотря на победу в первом сете, пройти своего соперника Марченко не удалось. Украинец реализовал 2 брейк-поинта из 4-х, отдал сопернику четыре гейма на своей подаче, подал 7 раз навылет и допустил 8 двойных ошибок.

1/4 финала

Илья Марченко (Украина) – Бенжамен Бонзи (Франция) – 7:6(7), 4:6, 4:6

Отметим, призовой фонт турнира ATP Challenger Tour в Кемпере составляет чуть более 88 тысяч евро.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Теннис

Илья Марченко не сумел выйти в полуфинал турнира во Франции

Янв 30, 2021 Андрей Огородник
Теннис

Завацкая проиграла в четвертьфинале турнира во Франции

Янв 29, 2021 Сергей Сумской
Теннис

Завацкая вышла в четвертьфинал турнира во Франции

Янв 28, 2021 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − шестнадцать =

Вы пропустили

Футбол

Коваленко еще не в Аталанте, но его уже хотят переманить

Янв 30, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Харатин не реализовал пенальти в игре с Кишвардой. ВИДЕО

Янв 30, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Зозуля забил первый гол в 2021 году. ВИДЕО

Янв 30, 2021 Сергей Сумской
Футбол

Заря подписала Хланя

Янв 30, 2021 Сергей Сумской