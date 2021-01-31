Леся Цуренко покидает турнир в Мельбурне в первом раунде

В недалеком прошлом вторая ракетка Украины Леся Цуренко не лучшим образом стартовала в первом крупном турнире 2021 года.

В первом раунде Gippsland Trophy, украинская теннисистка уступила белорусской сопернице Александре Саснович. Несмотря на победу в первом сете, в двух следующих её соперница была более мастеровитой, причем, она сумела вернуться в игру уступая во втором сете со счетом 4:0.

Отметим также, что Леся Цуренко не выполнила ни одного эйса, допустила 7 двойных ошибок, реализовала 8/10 брейк-поинтов.

Леся Цуренко (Украина) – Александра Саснович (Беларусь) – 6:3, 4:6, 4:6